Aantal reizigers op Schiphol nog altijd niet op niveau van voor corona

Schiphol heeft in juli iets meer dan zes miljoen reizigers verwerkt. Het was voor het eerst sinds oktober 2019 dat het maandelijkse aantal reizigers boven de zes miljoen uitkwam. Wel zijn het er nog beduidend minder dan in juli 2019.

Toen kwamen er 6,7 miljoen reizigers op Schiphol. Het aantal van vorige maand bleef daar bijna 11 procent bij achter. Dat meldt luchthavenbeheerder Royal Schiphol Group dinsdag.

Wel was het aantal reizigers vorige maand 16 procent groter dan een jaar eerder. Ook waren er 14 procent meer vluchten dan een jaar eerder.

Vorige zomer had Schiphol te maken met grote problemen door een personeelstekort. Hierdoor ontstonden lange wachtrijen en moesten vliegmaatschappijen vluchten schrappen. Van zo'n situatie is nu geen sprake.

Voor 3,9 miljoen reizigers was Schiphol vorige maand het begin- of eindpunt van hun vliegreis. Voor de 2,1 miljoen anderen was de luchthaven een tussenstop. De overstappers worden overigens dubbel geteld. In werkelijkheid waren er ongeveer 1 miljoen reizigers die een overstap maakten op Schiphol.

Ondanks de hitte waren Zuid-Europese landen in trek bij het Schiphol-publiek. Spanje was de populairste bestemming, terwijl er ook veel reizigers naar Griekenland, Turkije en Italië vlogen. Buiten Zuid-Europa waren het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in trek.