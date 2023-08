Flitsbezorger Getir ontslaat 2.500 medewerkers, onduidelijk hoeveel in Nederland

Het Turkse boodschappenbezorgbedrijf Getir gaat reorganiseren. Dat betekent dat 2.500 medewerkers van het bedrijf hun baan verliezen. Dat is ongeveer 10 procent van het personeelsbestand.

Getir heeft 23.000 werknemers, verspreid over vijf landen. Het bedrijf laat weten dat de ontslagen vallen op alle niveaus. Koeriers, personeel in de winkels en kantoormedewerkers zijn dus niet zeker van hun baan. In welke landen het bedrijf banen schrapt, is nog niet bekend.