Beleggers zien mandje aandelen en fondsen 5 miljard euro in waarde stijgen

Nederlandse particulieren pakten vorig kwartaal gemiddeld 3,2 procent rendement op hun beleggingen. Dan gaat het om investeringen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

Eind juni hadden particulieren voor 166 miljard euro aan beleggingen uitstaan, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Dat was 5,1 miljard euro meer dan het kwartaal ervoor. De stijging is volgens DNB volledig te danken aan koerswinst.

Het was het derde kwartaal op rij dat het gemiddelde beleggingsrendement positief was. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar moesten veel beleggers nog een verlies slikken. De rente ging toen hard omhoog, wat vaak negatief is voor beleggingen.