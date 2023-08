Oekraïne probeert graanexport weer op gang te krijgen

Oekraïne wil de graanexport herstellen nu Rusland uit de graandeal is gestapt. Kiev is in gesprek met verzekeringsmaatschappijen die graanschepen in de Zwarte Zee kunnen dekken.

Om de graantransporten op gang te krijgen, wil de Oekraïense regering meebetalen aan het verlies dat verzekeraars kunnen lijden door de schepen te verzekeren. Dat zou het varen door de Zwarte Zee betaalbaarder moeten maken voor commerciële rederijen.

Door de terugtrekking van Rusland uit de graanovereenkomst vertrekken er bijna geen schepen meer vanuit de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. Daardoor zijn de voedselprijzen wereldwijd gestegen.

Het Kremlin heeft gezegd dat de schepen zouden kunnen worden aangevallen. Verzekeringsmaatschappijen willen die daarom niet meer verzekeren.

Graandeal zorgde voor stabielere voedselprijzen

De graandeal zorgde ervoor dat de graanexport via de Zwarte Zee kon doorgaan. Dat had een positief effect op de voedselprijzen.

Oekraïne behoort tot de grootste graanexporteurs van de wereld. Als het Oekraïense graan wegvalt, kan het Westen nog graan importeren uit bijvoorbeeld Canada, al is de inkoopprijs wel wat hoger. Ons voedsel kan dan wat duurder worden.