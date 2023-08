Fatbikes worden om de haverklap gestolen, ANWB stopt met verzekeren

Delen via E-mail

Wie zijn fatbike wil verzekeren, kan vanaf volgende maand niet meer bij de ANWB terecht. De bond stopt op 6 september voorlopig met het aanbieden van verzekeringen, omdat de elektrische fietsen met dikke banden aan de lopende band worden gestolen.

Ook ziet de ANWB dat veel eigenaren hun fatbike opvoeren, wat tot onveilige situaties in het verkeer kan leiden. Als er dan een ongeluk gebeurt, dekt de verzekering dat niet.

De fatbikes zijn de laatste jaren niet alleen razend populair geworden onder consumenten, maar helaas ook bij het dievengilde. Volgens ANWB is het niet de vraag óf de fiets gestolen wordt, maar wanneer.

De financiële schade die bij de ANWB verhaald wordt, is inmiddels gestegen tot 800 procent van de premie, meldt een woordvoerder. "Dat is niet houdbaar en daarom moeten we ingrijpen", legt hij uit.