Autoverzekering kan flink duurder worden als je binnen eigen wijk verhuist

Wie naar een woning een paar straten verderop verhuist, kan zomaar honderden euro's extra kwijt zijn aan een autoverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl.

De site selecteerde twaalf adressen verspreid over het land en bekeek wat er met de verzekeringspremie gebeurde als je op een ander adres in dezelfde wijk zou gaan wonen.

Daarbij ging Geld.nl uit van een 35-jarige bestuurder met vijf schadevrije jaren die een allriskverzekering voor een Kia Niro uit 2019 wil. De vergelijkingssite bekeek daarbij per adres de premieverschillen bij twintig verzekeraars.

In 64 procent van de gevallen veranderde de premie na een verhuizing. De gemiddelde stijging was 22 euro per jaar, al waren er uitschieters van meer dan 300 euro.

De grootste prijsstijging was in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Daar kan je jaarpremie 380 euro hoger worden. Ook in onder meer Eindhoven kan je premie flink oplopen door een verhuizing. Overigens kan je premie ook dalen na een verhuizing.

Daarnaast viel op dat bij een verhuizing binnen dezelfde wijk bij de ene verzekeraar de premie stijgt, terwijl die bij de andere daalt.