Gifbeker voor Adyen niet leeg: koers daalt nog eens ruim 5 procent

Beleggers willen nog steeds van hun Adyen-aandelen af. Op de Amsterdamse beurs zakte de koers maandagochtend zo'n 5,5 procent, nadat Adyen donderdag en vrijdag ook al flink minder waard was geworden.

Maandag bleek het leed nog niet geleden. Mede door negatieve adviezen van beleggingsexperts besloten veel handelaren om hun aandelen in de verkoop te doen. Aan het einde van maandagochtend kostte een aandeel Adyen ongeveer 830 euro. Woensdagavond was dat nog ruim 1.470 euro.

Adyen is een relatief jong bedrijf dat geruime tijd het lievelingetje van veel beleggers was. Het bedrijf groeide als kool en zag zijn aandelenkoers sinds de beursgang in 2018 enkele jaren hard stijgen. Zo betaalden beleggers twee jaar geleden zelfs meer dan 2.700 euro voor een aandeel. Later dat jaar zakte de koers weer en schommelde lange tijd rond de 1.500 euro. Inmiddels is de koers gezakt naar het laagste punt in drie jaar.