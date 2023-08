Huizenprijzen weer in de lift na maanden van daling

De prijs van een koophuis was in juli gemiddeld 0,5 procent hoger dan een maand eerder. Ook in juni was al sprake van een kleine stijging. De maanden daarvoor zakten de huizenprijzen juist iets. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS en het Kadaster.

De prijzen van koopwoningen stegen jarenlang fors. In 2021 en 2022 waren er zelfs stijgingen van meer dan 20 procent in een jaar.

Maar vorig jaar begonnen de prijzen aan het einde van de zomer iets te zakken. Dit kwam vooral door de snel opgelopen hypotheekrente. Waar je begin vorig jaar nog je rente voor bijvoorbeeld tien of twintig jaar tussen de 1 en 2 procent kon vastzetten, was dat medio vorig jaar al opgelopen naar zo'n 4 procent.

Hierdoor konden huizenkopers minder lenen en dus ook minder hoog bieden. Inmiddels lijkt de daling van de huizenprijzen, in ieder geval kortstondig, een halt toegeroepen, gezien de stijgingen van juni en juli.

Wie de huizenprijzen in juli vergelijkt met een jaar eerder, komt nog wel tot een duidelijke daling van maar liefst 5,5 procent. Ook in juni was de gemiddelde prijs van een koopwoning 5,5 procent lager dan het jaar ervoor.

Volg de woningmarkt Krijg een melding bij nieuwe verhalen Blijf met meldingen op de hoogte

Minder huizen gekocht dan vorig jaar

Vorige maand zijn 14.925 huizen van eigenaar gewisseld. Dat was ruim 9 procent minder dan het aantal transacties in juli vorig jaar. Die daling sluit aan bij de rest van het jaar. In de eerste zeven maanden van 2023 zijn ruim 7 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.