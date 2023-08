Gasprijs flink gestegen door dreigende stakingen in Australië

Delen via E-mail

De prijs voor aardgas is maandagochtend hard opgelopen. Handelaren moesten op een bepaald moment zelfs 18 procent meer betalen voor een megawattuur. Oorzaak hiervan zijn mogelijke stakingen bij productielocaties in Australië.

De prijs voor een megawattuur liep maandag korte tijd op tot boven de 42 euro. Inmiddels is het gas iets goedkoper geworden, maar nog altijd ligt de koers rond de 40 euro. Dit terwijl de prijs de laatste weken juist onder de 40 euro lag en soms zelfs onder de 30 euro.

Gas is duurder door de vrees dat er de komende tijd minder beschikbaar is vanwege stakingen. Op diverse plekken in Australië waar lng (vloeibaar aardgas) wordt geproduceerd, dreigt personeel het werk neer te leggen. Zo willen ze betere arbeidsvoorwaarden afdwingen.