Veel Vattenfall-klanten gaan minder betalen voor gas en stroom

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vattenfall verlaagt per 1 oktober de energietarieven voor een deel van zijn klanten. Dit komt doordat het bedrijf zijn stroom en gas zelf goedkoper kan inkopen. Huishoudens gaan er volgens de leverancier gemiddeld zo'n 95 euro per jaar op vooruit.

De lagere prijzen gelden voor klanten met een variabel contract waarbij de tarieven per 1 oktober veranderen, bevestigt Vattenfall na berichtgeving van De Telegraaf . Het gaat om ongeveer de helft van degenen met een variabel contract bij Vattenfall.

Vanaf 1 oktober betalen zij 1,2975 euro per kuub gas. Dat is ongeveer 3,5 cent minder dan wat ze nu betalen. Bij stroom gaat het tarief met ruim 4 cent omlaag naar 0,346 euro per kilowattuur.