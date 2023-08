China grijpt opnieuw in om kwakkelende economie uit het slop te trekken

Delen via E-mail

De Chinese centrale bank heeft voor de derde keer in drie maanden de rente verlaagd. Zo hoopt de regering in Peking dat Chinezen hun geld weer laten rollen en bedrijven meer investeren. Dit moet de zwakke economie op de rails krijgen.

De Chinese economie is de op een na grootste ter wereld maar kampt momenteel met tal van problemen. De werkloosheid is hoog, Chinezen houden hun hand op de knip en bedrijven investeren weinig.

Dan is er nog de kwakkelende vastgoedsector. Die is zeer belangrijk voor de economie, maar de bedrijven worstelen met veel schulden. Zo vroeg vastgoedbedrijf Evergrande vorige week faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten en heeft een ander bedrijf, Country Garden, moeite om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.