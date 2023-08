Italiaanse spoorwegmaatschappij FS wil concurrentiestrijd aangaan in Europa

De Italiaanse nationale spoorwegmaatschappij FS wil de concurrentiestrijd aangaan op het Europese spoor. Het spoorbedrijf wil ook trajecten uitzetten richting Amsterdam.

Bijvoorbeeld het traject tussen Amsterdam en Brussel, waar nu alleen nog de hogesnelheidstrein van Eurostar rijdt. Tot voor kort was dat de Thalys, maar dat bedrijf is opgegaan in Eurostar, dat ook de hogesnelheidsverbinding tussen Amsterdam en Londen uitbaat. "We onderzoeken momenteel hoe we mogelijke partners of actoren kunnen zijn voor dat deel van Europa", zegt Villamagna.