Moederbedrijf Douwe Egberts en Pickwick weigert uit Rusland te vertrekken

Het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet's, peinst er niet over om zich terug te trekken uit Rusland. Dat zegt topman Fabien Simon in een interview met The Wall Street Journal. Veel bedrijven hebben zich teruggetrokken uit Rusland wegens de inval van Rusland in Oekraïne.

Thee en koffie zijn volgens Simon essentiële levensmiddelen die de Russen moeten kunnen blijven kopen. "Het wordt waarschijnlijk een langdurige oorlog, wat betekent dat we een langdurige oplossing moeten vinden", zei Simon tegen de Amerikaanse krant.

JDE Peet's is gevestigd in Amsterdam en houdt zich volgens de topman aan alle internationale sancties tegen Rusland. Simon zegt bang te zijn dat de negenhonderd werknemers van JDE Peet's in Rusland gestraft worden als het bedrijf het land verlaat.

Maar er zijn volgens hem meer redenen. Zo blijft hij onder meer actief in Rusland omdat bedrijfsonderdelen bij een vertrek waarschijnlijk worden afgepakt. Een Russisch bedrijf zou die dan goedkoop in handen kunnen krijgen.

Eigen werknemers in Oekraïne uiten kritiek op beleid

Het standpunt van JDE Peet's heeft internationaal tot kritiek geleid, onder anderen door de eigen werknemers die in Oekraïne werken. Ook de Tweede Kamer stelde vragen. Een commissie ondervroeg Simon eerder dit jaar over de redenen om in Rusland te blijven.