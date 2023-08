Heerke Kooistra, eigenaar van de winkelketen, ergert zich aan het feit dat de bedrijven die de winkelpanden verhuren de huurprijzen flink hebben verhoogd. "Na de coronacrisis zijn de verhuurders weer in hun gebruikelijke stramien verdergegaan met het fors verhogen van huren, waardoor de huurlasten niet meer in verhouding staan tot de huidige economische situatie."

Maar een deel van de verhuurders stapte naar de rechter. Zo besliste de rechtbank in Alkmaar dat Big Bazar twee panden in Schagen en Wormer moest sluiten. Een andere verhuurder uit Goes spande ook een zaak aan, die op 29 augustus dient. Die verhuurder wil de beschikking krijgen over de winkelvoorraad van Big Bazar in Goes om die te kunnen verkopen. Dit als compensatie voor niet-betaalde huur.