Diepe recessie in Europa is volgens ECB-bestuurder zeer onwaarschijnlijk

De economie van eurolanden zal in de komende jaren blijven groeien en het is onwaarschijnlijk dat die in een diepe of lange recessie zal belanden. Dat zegt bestuurder Philip Lane van de Europese Centrale Bank.

Lane ziet het nog redelijk zonnig in, laat de Ierse bestuurder weten in een opname van de Europese Centrale Bank (ECB) zelf. Dat terwijl de Nederlandse economie sinds afgelopen kwartaal in een recessie verkeert na twee kwartalen van krimp op een rij. In Duitsland is de recessie net weer achter de rug.

Hoewel de industriële productie al enige tijd terugloopt en de economie in veel eurolanden nog maar matig groeit, verwacht Lane in de komende jaren groei. "Er zijn genoeg redenen om economische groei in de komende jaren te verwachten."

Volgens Lane komt dat onder meer doordat de economie nog steeds niet helemaal terug op gang is na de coronapandemie. De te maken inhaalslag zal volgens hem de economische groei stimuleren.

Lane wijst ook op de lagere energieprijzen dan vlak na het begin van de Oekraïneoorlog. Die ontwikkeling zal er volgens hem voor zorgen dat het besteedbaar inkomen na verloop van tijd weer groeit.

ECB wil dat renteverhogingen niet al te veel pijn doen

De economische groei remt ook deels af door renteverhogingen van de ECB. Door uitgaven te ontmoedigen en leningen minder aantrekkelijk te maken, wordt de inflatie beperkt. Maar dat remt ook de economische groei.

Volgens Lane probeert de ECB ervoor te zorgen dat consumptieve bestedingen niet heel negatief worden beïnvloed. Zij heeft als doel dat de groei iets wordt afgeremd.