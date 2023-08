Na pijnlijke dag daalt de beurskoers van Adyen nog verder

Delen via E-mail

De aandelenkoers van betaalverwerker Adyen daalt vrijdag verder naar de laagste koers sinds april 2020. Dit na een dramatische koersval donderdag. Toen verloor Adyen door een koersdaling van bijna 40 procent in een dag bijna 19 miljard euro aan beurswaarde.

Vrijdag is de aandelenkoers van Adyen rond het middaguur alweer 5 procent in waarde gedaald. Een aandeel Adyen kost nu ruim 853 euro. Woensdagmiddag aan het einde van de beursdag was dat nog ruim 1472 euro.