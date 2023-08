Schiphol ontlast bagagesjouwers met tilhulpen en robots

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Schiphol schaft dertig nieuwe tilhulpen aan om bagagesjouwers te ontlasten. Eerder werden ook al negentien robots ingezet na scherpe kritiek van de Arbeidsinspectie.

De luchthaven wil de tilhulpen vooral gebruiken om bagage van overstappende passagiers snel te kunnen lossen. In juli maakte Schiphol al bekend dat het negentien bagagerobots had aangeschaft. Die kunnen 80 tot 90 procent van de koffers optillen.

De Arbeidsinspectie wees Schiphol er in maart op dat de werkomstandigheden voor bagagesjouwers op Schiphol echt moesten verbeteren . De luchthaven moest het tilwerk binnen twee jaar automatiseren, oordeelde de inspectie.

Schiphol-bestuursvoorzitter Ruud Sondag zegt dat werknemers in de bagagehal positief waren over het gebruik van de tiphulpen. Schiphol kijkt samen met de fabrikant of er nog meer tilhulpen kunnen worden ingezet.