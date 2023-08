Bitcoinkoers abrupt omlaag nu SpaceX de munt minder waard vindt

De bitcoin is binnen een dag met ongeveer 8 procent in waarde gedaald. De koers ging van ruim 26.000 euro donderdagochtend naar ruim 24.000 euro vrijdagochtend. Die waardedaling volgt op het nieuws dat SpaceX zijn bezittingen in bitcoins heeft afgewaardeerd.

Donderdag publiceerde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal een artikel over de financiële cijfers van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk.

SpaceX zou zijn bezittingen aan bitcoins in de afgelopen jaren met 373 miljoen dollar (343 miljoen euro) hebben afgewaardeerd, blijkt uit het artikel. Dat wil zeggen dat SpaceX in de boekhouding een veel lagere waarde toeschrijft aan zijn totale bezit van bitcoins.

Elon Musk staat juist bekend als liefhebber van cryptomunten. Daarom kwam het nieuws over SpaceX hard aan. Donderdagavond daalde de bitcoinkoers binnen twee uur met meer dan 8 procent.

Volgens crypto-experts werd de daling ook deels veroorzaakt doordat de Amerikaanse centrale bank hintte op een nieuwe renteverhoging. Een nieuwe verhoging zou een negatief effect op de bitcoinkoers hebben.