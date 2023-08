Rechter wil dat waakhond AFM dubieuze grondhandel aan banden legt

In een rechtszaak waarbij een grondhandelaar op een dwingende manier lappen landbouwgrond verkocht aan een particulier, vindt de rechter dat er meer financieel toezicht moet komen op deze praktijken. De handel in grond is voor kopers namelijk zeer risicovol.

Bij dit kort geding ging het om een persoon die voor een half miljoen euro lappen landbouwgrond had gekocht, blijkt uit berichtgeving van RTL Nieuws. Ondanks dat hij al twijfels had, drukte het bedrijf Grondzaken Nederland de verkoop door. Uiteindelijk wist de koper de deal via z'n advocaten ongedaan te maken. Grondzaken Nederland probeerde via de rechter toch betaling te eisen, maar die ging daar niet in mee.

De rechter wijst in de uitspraak juist op de gevaren van speculatieve grondhandel. Hierbij worden kopers mooie investeringskansen beloofd als voormalige landbouwgrond geschikt zou raken voor woningbouw, omdat grond voor woningen meer waard is dan een leeg weiland.

Kopers betalen hiervoor tienduizenden tot honderdduizenden euro's. Uit eerder onderzoek van het Kadaster bleek dat er bij de 17.000 lappen grond die in de afgelopen jaren op die manier zijn verkocht nergens woningbouw is gerealiseerd.

Bij de risicovolle grondhandel wordt ook vaak beloofd dat kopers weer makkelijk van hun grond af kunnen. Dat blijkt later lastiger of het gaat gepaard met grote verliezen. De rechter hekelde in de uitspraak dat er bij de grondhandel net als bij deze zaak vaak mondeling een deal wordt gesloten. Alle waarschuwingen in brochures worden daarmee terzijde geschoven.

Rechter vindt niet dat kopers maar beter moeten opletten

De rechter vindt in zijn uitspraak dat de grondhandel onder financieel toezicht van de AFM moet komen te staan om kopers beter te beschermen. Dat was altijd al wel zo, maar handelaren kunnen daar onderuit door bij de koop een bepaling op te nemen dat de koper verantwoordelijk is voor het beheer van zijn stuk land. Dat maakt de lap grond geen beleggingsobject meer.

Hij wijst daarbij ook op een Kamerbrief van demissionaire ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) die in juli van dit jaar beter toezicht opperen. Zij beloven ook te gaan onderzoeken hoe ze speculatieve grondhandel kunnen tegengaan.