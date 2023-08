Recordaantal van 1 miljoen bestelauto's rijdt rond in Nederland

Delen via E-mail

In Nederland rijden er nu 1 miljoen bestelauto's rond. Dat blijkt uit cijfers van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) waar het AD over schrijft. Dit jaar zijn er al 53.000 nieuwe auto's geregistreerd. Dit zijn vooral busjes van het merk Volkswagen.

Als de trend zich doorzet zullen er dit jaar 85.000 nieuwe bestelauto's worden geregistreerd. Ook dat is een record.

Bijna een kwart van alle nieuwe bestelauto's komt van het merk Volkswagen. De populairste auto is de Sprinter van Mercedes-Benz. Daarna volgen de Volkswagen Caddy en de Volkswagen Transporter.

Veilig Verkeer Nederland is niet enthousiast over het grote aantal bestelauto's. Volgens de belangenvereniging zijn bestelauto's vaak betrokken bij grote ongevallen. De kans dat een botsing dodelijk afloopt, is ook veel groter dan bij een botsing met een personenauto.