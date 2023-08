We kopen steeds minder, maar hogere prijzen houden winkelomzet overeind

Delen via E-mail

De winkelverkopen dalen alsmaar verder. Al vijf kwartalen op rij kopen we minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door prijsverhogingen blijft de omzet voor veel winkels toch nog redelijk op peil.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over de detailhandel. In het tweede kwartaal kochten we 4 procent minder artikelen dan een jaar eerder. Onder meer supermarkten, kledingwinkels en elektronicazaken zien dat klanten steeds minder kopen.