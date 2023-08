ACM: gebruikers warmtenet moeten beter worden beschermd tegen hoge tarieven

Wie op het warmtenet is aangesloten, moet in de toekomst betere bescherming krijgen tegen extreme tarieven. Dat staat in het advies van toezichthouder ACM over nieuwe regels voor warmtenetten, waar minister Rob Jetten (Energie) aan werkt.

ACM denkt bijvoorbeeld aan het instellen van een maximumtarief. Een andere optie is om het makkelijker te maken voor huishoudens om af te stappen van het warmtenet.

In Nederland zijn zo'n half miljoen huishoudens aangesloten op het warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd. Het kabinet ziet deze netten als een belangrijk middel om energieverbruik te verduurzamen. Daarom is het doel om in 2030 nog eens 500.000 huishoudens hierop te hebben aangesloten. Nieuwe regels moeten hierbij helpen.

Gasprijs niet meer bepalend voor tarieven

In die regels staat onder meer dat de tarieven voortaan niet meer zijn gekoppeld aan de gasprijs. Dat is nu nog wel het geval, tot irritatie van veel gebruikers. Door het oplopen van de gasprijs vorig jaar stegen de tarieven van het warmtenet mee. Overstappen naar een andere leverancier is voor gebruikers van het warmtenet geen optie.

Maar zodra de nieuwe regels ingaan, hangen de tarieven meer samen met de kosten die energieleveranciers maken, bijvoorbeeld voor het aanleggen van nieuwe warmtenetten. ACM is daar blij mee, maar zegt wel dat dit kan zorgen voor grote prijsverschillen per warmtenet. Ook is er een risico op zeer hoge tarieven. Aanvullende maatregelen zouden daarom nodig zijn.

Verder wil de toezichthouder dat het meer mogelijkheden krijgt om de betrouwbaarheid van leveranciers te toetsen. Zo wil ACM voorkomen dat er leveranciers actief worden die hun bedrijfsvoering niet op orde hebben. In de plannen van Jetten staat nu dat ACM alleen mag toetsen bij grote leveranciers, maar de toezichthouder wil dit ook bij kleinere kunnen doen.

Leveranciers zijn kritisch

De nieuwe regels voor warmtenetten kregen eerder veel kritiek van energieleveranciers. Jetten wil dat de netten eigendom worden van gemeenten, zodat deze meer invloed hebben op het beleid. De leveranciers zien daar niets in en besloten eerder om investeringen in nieuwe projecten stop te zetten.