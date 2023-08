Armoede-experts: leven dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden

Om te voorkomen dat het leven voor veel Nederlanders onbetaalbaar wordt, moet het demissionaire kabinet actie ondernemen. Dat zeggen budgetinstituut Nibud en Defence for Children als reactie op een armoedewaarschuwing waar het Centraal Planbureau (CPB) woensdag mee kwam.

Die stelt dat als het kabinet niet met maatregelen komt om de armste huishoudens te helpen, de armoede in Nederland volgend jaar groter wordt. Dit jaar zijn er wel steunmaatregelen, maar een groot deel daarvan loopt eind dit jaar af.

"Een zorgwekkende ontwikkeling, die het Nibud al langere tijd ziet", zegt directeur Arjan Vliegenthart van het instituut. "Er is werk aan de winkel, of het kabinet nu demissionair is of niet."

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children verwacht dat zonder ingrijpen in iedere klas twee kinderen opgroeien in armoede. "Voor deze kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, water, kleding of een verwarmd huis", zegt de organisatie op X, voorheen Twitter.

"Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lopen een groter risico om later zelf ook in een soortgelijke situatie terecht te komen. Opgroeien in armoede kan ook leiden tot een groter risico op kindermishandeling."

De organisatie roept politieke partijen op om het belang van het kind centraal te zetten in het armoede- en schuldenbeleid, ook met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen in november.

Meer kinderen met lege maag naar school

Het Rode Kruis zegt woensdag zich eveneens zorgen te maken. "Je kunt niet bezuinigen op huur en energie, dus dan wordt eten een sluitpost. Dan gaan nog meer kinderen dan nu met een lege maag naar school."

De organisatie biedt onder meer gratis maaltijden aan op basisscholen en middelbare scholen. Momenteel doen 1578 scholen mee. Ze komen in aanmerking wanneer minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een kwetsbare financiële situatie.

Volgens het Rode Kruis zijn ongeveer driehonderd deelnemende scholen tijdens de zomervakantie opengebleven, zodat kinderen daar langs konden gaan voor ontbijt of lunch. "Zes weken vakantie is een lange tijd. Dat kinderen zes weken niet naar school gaan en niet voldoende eten, is niet wat je wil."

Minimumloon moet omhoog, vindt vakbond

Vakbond FNV maakt zich ook zorgen over de geldproblemen bij veel Nederlanders. Daarom wil de bond graag dat het minimumloon omhoog gaat naar 16 euro per uur. Eerder noemde FNV nog een bedrag van 14 euro. Het huidige wettelijke minimumloon is iets minder dan 13 euro. Verder zouden diverse toeslagen en het kindgebonden budget hoger moeten worden.

Voedselbanken Nederland, waar 174 voedselbanken bij zijn aangesloten, zegt zich door het rapport van het CPB niet nóg meer zorgen te maken dan het al doet. "De zorgen zijn niet anders dan anders", aldus vicevoorzitter Tom Hillemans.