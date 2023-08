Handel in Adyen kort stilgelegd na extreme koersval van 25 procent

De handel in het aandeel Adyen is donderdag korte tijd stilgelegd op de Amsterdamse beurs. De stap volgde op een koersverlies van 25 procent van het aandeel. Dat is het grootste dagverlies voor het betaalbedrijf, dat sinds 2018 een notering heeft in Amsterdam.

Woensdag kwam het bedrijf met teleurstellende cijfers naar buiten. De winst was 10 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de omzetgroei viel tegen, evenals de winstmarge. Aandeelhouders wilden daarom massaal van hun waardepapieren af.

Na de korte handelsonderbreking liep het verlies verder op. Rond 13.00 uur stond het aandeel 26,6 procent in de min.

De betalingsverwerker, die transacties afhandelt voor onder meer McDonald's en H&M, had last van de hoge inflatie en stijgende rentekosten. Ook is er meer concurrentie gekomen en is het bedrijf meer kwijt aan lonen.