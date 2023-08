FNV pleit voor minimumloon van 16 euro in strijd tegen armoede

Vakbond FNV vindt een minimumloon van 14 euro niet meer hoog genoeg en pleit voor een verhoging naar 16 euro per uur. Ook toeslagen en kindgebonden budgetten zouden omhoog moeten in de strijd tegen armoede, vindt voorzitter Tuur Elzinga.

In de afgelopen jaren pleitte de vakbond samen met enkele politieke partijen voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Het kabinet heeft het minimumloon vanwege de hoge inflatie in het afgelopen jaar meermaals verhoogd: in januari met 10 procent en in juli met ruim 3 procent.