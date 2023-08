Zorgen over toenemende armoede als steunmaatregelen in 2024 stoppen

De groei van de Nederlandse economie valt dit en volgend jaar terug. Dat is geen probleem, omdat de economie de afgelopen jaren veerkrachtig bleek ondanks meerdere crises. De zorgen zitten hem vooral in de toenemende armoede als de steunmaatregelen per 2024 stoppen.

Dat staat in de donderdagochtend gepubliceerde conceptversie van de Macro Economische Verkenning (MEV). Het Centraal Planbureau (CPB) geeft hierin alvast een inkijkje in hoe de economie er de komende jaren voor staat voordat de volledige raming op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Een groot deel van het noodpakket dat het inmiddels demissionaire kabinet samenstelde om de gestegen energiekosten iets te dempen, vervalt in 2024. Het gaat specifiek om de energietoeslag en de hogere huur- en zorgtoeslag.

Er wordt al langer gewaarschuwd dat met name huishoudens met lage inkomens dit gaan voelen. Dat wordt nu onderstreept door de CPB-cijfers.

Als er geen actie wordt ondernomen, dan loopt de armoede loopt op tot 5,7 procent van de bevolking. Bij kinderen is dat percentage hoger: 7 procent.

Dit is geen tijdelijk fenomeen als gevolg, waarschuwt het CPB. Om dit tegen te gaan, is structureel beleid nodig, schrijven de rekenmeesters.

Kabinet heeft eigenlijk niets extra's te besteden

Structureel beleid kost geld en dat is er eigenlijk niet. De overheidsfinanciën verslechteren namelijk ook al zonder aanvullende maatregelen door stijgende uitgaven aan onder andere rente op de staatsschuld, klimaatbeleid en de zorg.

Het overheidstekort loopt op van 2,4 procent volgend jaar tot 3,9 procent in 2028. Dat is buiten de toegestane Brusselse kaders. De schuld komt uit op 54 procent van het bbp, dat is nog wel ruim onder het EU-plafond.

CPB-directeur Pieter Hasekamp waarschuwt dan ook dat als het kabinet extra maatregelen wil nemen om de armoede te bestrijden, dit conform de bestaande budgettaire spelregels" te doen.

Dat betekent feitelijk dat het kabinet moet zorgen voor hogere inkomsten, via bijvoorbeeld lastenverhoging, of dat er bezuinigd moet worden. Beide opties zijn niet extra onaantrekkelijk omdat de Nederlandse economie officieel in een recessie zit, al is het een milde vorm.

Er is sprake van een recessie als de economie twee kwartalen op rij krimpt. Dat was de eerste twee kwartalen van dit jaar het geval, bleek uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondanks grote klappen blijkt economie veerkrachtig

De economie bleek de afgelopen jaren wel veerkrachtig, benadrukt het CPB vandaag. Grote schokken zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis, de hoge inflatie en de stijgende rente hadden grote impact op huishoudens, maar de economie bleef overeind.

Voor dit jaar verwacht het Planbureau een kleine groei van 0,7 procent en een plus van 1,4 procent in 2024.

De inflatie blijft wat langer hoog dan verwacht. De prijzen stijgen naar verwachting met 3,9 procent dit jaar en 3,8 procent in 2024. Dat heeft weer invloed op de koopkracht die dit jaar nog daalt (1,1 procent) maar volgend jaar wel stijgt (1,9 procent).

Die koopkracht wordt iets geholpen door de nog steeds krappe arbeidsmarkt waardoor lonen meer stijgen dan in voorgaande jaren.