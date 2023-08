Werkloosheid neemt iets toe, vooral onder jongeren

De werkloosheid in Nederland is in juli licht toegenomen. 3,6 procent van de beroepsbevolking was werkloos, tegen 3,5 procent een maand eerder. Dat is nog steeds een zeer laag percentage.

Onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid in de afgelopen maanden beduidend harder dan onder andere leeftijdsgroepen. 8,6 procent van hen was in juli werkloos, tegen 7,9 procent in april.

Het werkloosheidspercentage van 3,6 procent houdt in dat 362.000 mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar werkloos waren terwijl ze wel beschikbaar waren voor betaald werk. Van hen hadden er 152.000 ook een werkloosheidsuitkering. Die krijg je maar voor een beperkte periode.

Het aantal vacatures is nog steeds groter dan het aantal werklozen. Eind juni waren er 122 vacatures per 100 werklozen. Maar niet al die banen passen bij de werkervaring, diploma's en wensen van de mensen die werk zoeken.