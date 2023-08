Chinese munt daalt naar laagste niveau in negen maanden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De verslechterde Chinese economie zorgt ervoor dat de yuan hard daalt. De Chinese munt bereikte woensdag het laagste niveau sinds november 2022.

De yuan daalde hard nadat er deze week verschillende cijfers naar buiten kwamen over de Chinese economie. Zo werd duidelijk dat de industriële productie in juli minder hard was gestegen dan verwacht, dat de winkelverkopen tegenvielen en dat de werkloosheid toenam.