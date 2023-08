H&M onderzoekt mogelijke misstanden in kledingfabrieken Myanmar

Kledingketen H&M gaat twintig beschuldigingen van misstanden in kledingfabrieken in Myanmar onderzoeken. Volgens de Britse mensenrechtenorganisatie BHRRC is er sprake van misstanden in de fabrieken waar het Zweedse bedrijf kleding laat maken.

De organisatie kwam woensdag met een rapport waaruit blijkt dat het op 156 vermeende misstanden is gestuit. Daarvan konden er twintig worden gelinkt aan H&M.

In veel gevallen gaat het om onterecht ingehouden salarissen van werknemers. In een van de fabrieken werd melding gedaan van werknemers die op hun knieën werden gedwongen, omdat ze volgens de fabriekseigenaar niet genoeg kleding produceerden.

H&M zegt zeer bezorgd te zijn over de omstandigheden in de fabrieken. "Alle gevallen die in het rapport van BHRRC naar voren komen, worden onderzocht en waar nodig opgelost door het team ter plaatse, in nauwe samenwerking met relevante partijen", zegt het bedrijf.