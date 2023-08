Al geruime tijd wordt gewaarschuwd voor een recessie, onder meer vanwege de hoge inflatie. Mensen kunnen dan voor hetzelfde geld minder kopen en worden sowieso wat voorzichtiger met geld uitgeven. Dat was de afgelopen maanden ook te merken: Nederlanders kochten beduidend minder, waardoor de economie slonk .

Maar er is geen reden tot paniek, denkt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van statistiekbureau CBS. "Je hebt recessies en recessies. Soms gaan deze gepaard met veel massaontslagen. Maar dan moeten de problemen wel een stuk groter zijn dan nu." Hij wijst erop dat er nu zelfs banen bij komen en dat de werkloosheid zeer laag is.

"Ik denk dat de gemiddelde Nederlander er tot nu toe weinig van heeft gemerkt dat we in een recessie zitten. Mensen zijn wel huiverig om hun geld uit te geven, maar er zijn weinig ontslagen en de lonen gaan flink omhoog. Dat is ook terecht, gezien de hoge inflatie." Van Mulligen ziet de krimp eerder als een afkoeling van een verhitte economie.