Terwijl onze economie krimpt, groeit die in andere eurolanden wel

De Nederlandse economie is met twee kwartalen van krimp in een recessie beland. In andere eurolanden zijn de ontwikkelingen gunstiger. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

In het eerste kwartaal groeide de economie van eurolanden niet, maar kromp die ook niet. Eerder leek de eurozone nog in een recessie te zijn beland, omdat Eurostat wel een krimp meldde in voorlopige cijfers over het eerste kwartaal. Maar dat cijfer werd later bijgesteld naar 0 procent.

Binnen het eurogebied krimpt ook de economie van Hongarije al meerdere kwartalen op rij, en ook Estland is dit kwartaal in een recessie beland. In Oostenrijk en Polen is ook sprake van een krimp.

De Duitse economie kromp eind 2022 en begin 2023, maar noteert volgens Eurostat nu geen groei én geen krimp. Daarmee is er een einde gekomen aan die Duitse recessie.

Eurostat maakte ook bekend dat de industriële productie in het eurogebied in juni met een half procent is gestegen ten opzichte van een maand eerder. Maar op jaarbasis daalde de productie met 1,2 procent.

Daarnaast nam de werkgelegenheid in de eurozone in het tweede kwartaal met 0,2 procent toe, na een groei van 0,5 procent in het voorgaande kwartaal.