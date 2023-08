Nederlandse economie duikt recessie in door krimp in tweede kwartaal

Tussen begin april en eind juni is de Nederlandse economie met 0,3 procent gekrompen in vergelijking met het kwartaal ervoor. Het is de tweede krimp op rij, waardoor we officieel spreken van een recessie.

In het eerste kwartaal van dit jaar slonk de economie ook al met 0,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

De laatste keer dat de Nederlandse economie twee kwartalen achter elkaar kromp, was in de eerste helft van 2020. Dat kwam toen door de uitbraak van de coronapandemie.

Met de krimp in de eerste helft van dit jaar doen we het opvallend minder goed dan onze buurlanden. Zo groeide de economie in België en Frankrijk licht, terwijl Duitsland noch een krimp noch een groei kende. Dat geldt ook voor het gemiddelde in de hele Europese Unie.

"De Nederlandse economie stagneert eigenlijk al vier kwartalen op rij", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Wel wijst hij erop dat Nederland de afgelopen jaren sneller herstelde van de pandemie dan de landen om ons heen. "Inmiddels is dat omgedraaid. Waar de Nederlandse economie niet meer groeit, doen de meeste andere Europese landen dat nog wel."

Nederlanders geven minder uit

Nederland deed het dus beduidend minder goed in het vorige kwartaal. Dat kwam onder meer doordat huishoudens zuiniger waren en daardoor 1,6 procent minder uitgaven. Zo geven we minder uit aan meubels en kleding. Een oorzaak geeft het CBS niet, maar de inflatie lijkt hiervoor een logische verklaring.

Verder exporteerden Nederlandse bedrijven minder goederen naar het buitenland. Mogelijk komt die afname doordat de Duitse industrie niet lekker draait. De oosterburen zijn onze belangrijkste handelspartner. Onder meer de chemische industrie had het moeilijk.

Verder is de productie in de landbouw flink gedaald, vooral in de glastuinbouw. Ook bij de delfstoffenwinning, bijvoorbeeld gas, was er een krimp. Daarnaast deden het vervoer, de horeca en de handel het minder goed.

Recessie blijft klein

Vergeleken met een jaar geleden was de economie in het tweede kwartaal van dit jaar eveneens 0,3 procent kleiner. Het is voor het eerst in ruim twee jaar dat de omvang van de economie kleiner is dan een jaar eerder.

Met een krimp van achtereenvolgens 0,4 procent en 0,3 procent blijft de recessie vooralsnog redelijk beperkt. Een stevige recessie kan gepaard gaan met massaontslagen en veel faillissementen. Maar van beide is op dit moment geen sprake.