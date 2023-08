Britse inflatie zakt iets, maar is nog steeds veel te hoog

De Britse consumentenprijzen zijn in juli met 6,8 procent gestegen. Daarmee was de inflatie lager dan in juni (7,9 procent), maar nog wel veel hoger dan de beoogde 2 procent.

In oktober vorig jaar kwam de Britse inflatie nog uit op ruim 11 procent. Sindsdien daalt het percentage beetje bij beetje. Maar met 6,8 procent is het cijfer nog steeds veel hoger dan gewenst en de daling kleiner dan verwacht.

Net als de Europese Unie en de Verenigde Staten mikken de Britse overheid en centrale bank op 2 procent inflatie.

De kerninflatie in het Verenigd Koninkrijk bleef in juli op 6,9 procent staan, terwijl een kleine daling was voorzien. In dit percentage zijn de sterk van de seizoenen afhankelijke prijzen van voedsel en energie niet meegenomen.