Zoektocht naar personeel blijft pittig: arbeidsmarkt nog zeer krap

De arbeidsmarkt is nog steeds zeer krap. Werkgevers hadden in het tweede kwartaal van dit jaar moeite om aan mensen te komen. Per 100 werklozen stonden eind juni nog 122 vacatures open.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het totale aantal vacatures daalde wel iets, van 437.000 aan het einde van het eerste kwartaal naar 427.000 eind juni.

Zo'n 73.000 van die vacatures stonden al langer open. Ongeveer de helft van de openstaande banen is te vinden in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg.

Het CBS constateert dat in de horeca en het onderwijs het aantal vacatures in de laatste maanden voor de zomer iets afnam. Maar het statistiekbureau ziet nog veel spanning op de arbeidsmarkt. Het grote aantal onvervulde vacatures leidt al langer tot personeelstekorten en een hoge werkdruk voor werknemers.