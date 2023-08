Economen verwachten dat Nederland recessie nét ontloopt

Diverse economen denken dat ons land in het tweede kwartaal net niet in een recessie is beland. Woensdag worden cijfers hierover bekendgemaakt en de verwachting is dat er een kleine groei is geweest.

"We zijn een periode van doormodderen ingegaan", zegt Rabobank-econoom Hugo Erken. In de eerste drie maanden van het jaar kromp de economie met 0,3 procent. Als er twee kwartalen op rij een krimp is, noemen we dat een recessie.

Maar Erken rekent op een kleine groei. Datzelfde geldt voor ING-econoom Marcel Klok, die uitgaat van een plus van 0,1 procent. Verder meldt nieuwsdienst Bloomberg dat een aantal andere economen een groei van gemiddeld 0,2 procent verwacht.

Stevige groei zit er niet in, denkt Erken. Dat heeft volgens hem alles te maken met de hoge inflatie en de opgelopen rentes. Prijzen van onder meer boodschappen, energie en benzine zijn het afgelopen anderhalf jaar hard opgelopen.

Daarnaast zijn rentes gestegen, bijvoorbeeld op hypotheken en andere leningen. Die problemen zorgen er bijvoorbeeld voor dat bedrijven minder investeren.

Personeelstekort zit groei in de weg

Erken omschrijft de economie nu als "oververhit". Daarbij wijst hij vooral naar de krappe arbeidsmarkt, waardoor bedrijven nauwelijks aan personeel kunnen komen. Dit remt de economische groei.

Ook de malaise in de industrie werkt niet mee. De productie in fabrieken was in mei bijvoorbeeld 9 procent lager dan een jaar eerder. In april was er zelfs een daling van 12 procent. Verder lenen bedrijven minder en stijgt het aantal faillissementen.

Daarnaast zijn er problemen in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland. De industrie heeft het daar moeilijk en economen verwachten dat de Duitse economie, de grootste van de Europese Unie, dit jaar 0,4 procent krimpt.

We geven veel uit aan horeca en vakantie

Toch zijn er ook positieve signalen. De horeca en de toerismebranche doen het goed in Nederland en het grote personeelstekort betekent dat het aantal ontslagen meevalt. "Mensen laten het geld op sommige plekken rollen", stelt Erken. Hij schat in dat dit waarschijnlijk de problemen in de industrie compenseert.

Zijn ING-collega Klok verwacht dus ook een kleine groei, al wil hij dat eigenlijk geen groei noemen en spreekt hij eerder van stagnatie. Klok sluit niet helemaal uit dat in het tweede kwartaal toch sprake was van een krimp, vooral vanwege de lage industriële productie. "Ook de bouwproductie en de verkopen in de detailhandel daalden."