VanMoof vraagt ook in Duitsland faillissement aan

De Nederlandse fietsenfabrikant VanMoof vraagt ook in Duitsland faillissement aan. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Berlijn. Eerder gingen de Nederlandse activiteiten van het bedrijf al op de fles.

VanMoof heeft in Duitsland diverse winkels, waaronder in de hoofdstad. Deze Berlijnse vestiging is in ieder geval deze hele week gesloten, valt te lezen op de website. De winkels in andere Duitse steden zoals Frankfurt, München, Hannover en Keulen lijken nog open te zijn.

Wel heeft de rechter inmiddels bepaald dat het bedrijf niet meer mag beslissen over zijn eigen financiën, maar dat een bewindvoerder dit moet doen. Er kan nog wel beroep worden aangetekend tegen de Duitse faillissementsaanvraag.

Het bedrijf van de broers Ties en Taco Carlier vroeg vorige maand faillissement aan voor het Nederlandse deel. De buitenlandse onderdelen zaten daar niet in.

Verlies liep op tot tientallen miljoenen euro's

De fabrikant moest de afgelopen jaren zeer forse verliezen slikken. In 2021 was het verlies met 78 miljoen euro zelfs groter dan de omzet van 66 miljoen. Dit was niet langer houdbaar, waardoor niets anders restte dan een faillissement.

De curator kijkt al enkele weken of een doorstart mogelijk is. Het Amerikaanse bedrijf Micromobility.com leek in de running, maar meldde vorige week dat zijn overnamebod was afgewezen. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de VS en Europa.