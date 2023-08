Reizigers boos over prijsverhoging NS: 'Trein wordt voor sommigen onbetaalbaar'

Reizigersorganisatie Rover is niet blij met het plan van NS om de treinkaartjes duurder te maken. Volgens de belangenclub dreigt reizen met de trein voor mensen met een smalle beurs onbetaalbaar te worden.

Daar komt per 2026 mogelijk nóg een verhoging bij. NS overweegt een spitsheffing in te voeren. Reizen in de spits wordt dan duurder, terwijl reizen op andere momenten juist goedkoper wordt. In de drukke uren betaal je dan mogelijk 10 procent extra. De prijzen in de daluren moeten dan met hetzelfde percentage omlaag.