Rusland probeert duikvlucht roebel te stoppen met rente-ingreep

De roebel daalt al maanden in waarde en de centrale bank in Rusland probeert daar nu met een stevige rente-ingreep een einde aan te maken. Dat lijkt direct na het besluit ook even te werken.

De Russische munt daalde maandag tot het laagste niveau sinds de Russische invasie van Oekraïne. Dit komt door de onzekere vooruitzichten voor de Russische economie, die wordt getroffen door internationale sancties.

In juli verhoogde de centrale bank de rente ook al, maar dat bleek niet voldoende effectief. Nu lijkt er voorlopig meer effect. In plaats van de ruim 108 roebel voor een euro is de koers vandaag gezakt naar ruim 106 roebel voor een euro.