China gaat na Duitsland ook Japan passeren als grootste auto-exporteur

Voor het einde van het jaar zal China meer auto's exporteren dan Japan, verwachten onderzoekers van Moody's. Eerder haalden de Chinezen Duitsland en Zuid-Korea al in.

Chinese autobouwers produceren maandelijks nog maar 70.000 wagens minder dan Japanse concurrenten. Vorig jaar was het verschil nog 171.000. De auto-export van Japan is nog niet op het niveau van voor de coronapandemie, maar die van China dus wel.

Een van de oorzaken van het succes is de toegenomen vraag naar elektrische auto's. Ongeveer 30 procent van de wereldwijd verkochte auto's is elektrisch. Voor de pandemie was het aandeel nog maar 5 procent.

In China is de export van elektrische auto's in de eerste helft van 2023 verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Het land heeft lagere arbeidskosten en grote lithiumvoorraden en dat maakt de productie van elektrische auto's gemakkelijker en goedkoper dan in Japan of Zuid-Korea.