Chinezen verlagen rente om economisch herstel handje te helpen

De Chinese economie zit in zwaar weer. De economische groei is zeer laag en er is sprake van deflatie, waarbij prijzen dalen mede doordat consumenten minder uitgeven. De Chinese centrale bank probeert met een renteverlaging voor herstel te zorgen.

Het was de tweede keer in drie maanden tijd dat de rente werd verlaagd. China kampt met een crisis in de vastgoedmarkt en afzwakkende consumentenuitgaven. Ook de export naar de rest van de wereld heeft het moeilijk. Door leningen goedkoper te maken hoopt de centrale bank binnenlandse bestedingen en investeringen te stimuleren.

Het tegenovergestelde hiervan gebeurt nu in Europa en de Verenigde Staten. Daar proberen centrale banken juist bestedingen en inflatie af te remmen door lenen minder aantrekkelijk te maken.

Deze week kwamen er allerlei ongunstige cijfers naar buiten over de Chinese economie. Zo is de industriële productie in juli minder hard gestegen dan verwacht, vielen winkelverkopen tegen en nam de werkloosheid iets toe tot 5,3 procent van de beroepsbevolking.

China kent ook al enige tijd een heel hoge jeugdwerkloosheid. In juni belandde die op een recordhoogte van 21,3 procent. Nu heeft het Chinese statistiekbureau laten weten geen specifiek percentage meer te geven voor de jeugdwerkloosheid.