Zonnepaneleneigenaar is bij energiebedrijf Vandebron elke maand extra geld kwijt

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Energiebedrijf Vandebron gaat klanten met zonnepanelen tientallen euro's per maand extra in rekening brengen. Ruim 70.000 klanten gaan meer meebetalen aan de kosten voor het terugleveren van stroom aan het netwerk.

Vandebron maakt namelijk kosten als iedereen met zonnepanelen stroom aan het net wil terugleveren, terwijl de zon schijnt. Op zonnige dagen is er soms te veel stroom beschikbaar. Het overschot moet Vandebron dan tegen lage prijzen verkopen op de energiemarkt.

In een rekenvoorbeeld op de website van Vandebron blijkt dat de extra kosten kunnen variëren van enkele euro's tot 46 euro per maand. Het bedrag is afhankelijk van hoeveel stroom iemand teruglevert. De hoogste kosten zijn voor klanten die jaarlijks meer dan 5.000 kilowattuur aan stroom terugleveren.