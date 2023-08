Steeds meer mensen worden fotograaf, vooral veel vrouwen

Het aantal fotografen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gegroeid. Vooral het aantal vrouwen in de fotografie nam toe.

In 2018 stonden er ruim 31.000 fotografen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Begin 2023 zijn het er al meer dan 42.000, een toename van 34 procent. Bijna 60 procent van de fotografen kan rondkomen met fotografie als grootste bron van inkomen.

Het aantal vrouwen in de fotografie steeg ook hard. Meer dan de helft van de fotografen in Nederland is een vrouw. In 2018 was dat nog 46 procent.

"Niet alleen fotografie, ook andere visuele vormen zoals grafisch ontwerp en illustratie groeien sterk", zegt Suzanne Henning, directeur van DuPho, de beroepsorganisatie voor fotografen in Nederland.

De voornaamste reden achter de groei van fotografie is volgens Henning dat de digitale wereld gegroeid is. "Met beeld kan informatie sneller doorgegeven worden."

Geen beschermd beroep

Dat het vak steeds populairder wordt is positief, zegt Henning. Maar het kan ook uitdagingen met zich meebrengen. Het is namelijk gemakkelijk om te starten in de fotografie, omdat het geen beschermd beroep is. Iedereen met een camera kan zichzelf al snel fotograaf noemen.

Dat maakt het soms moeilijker voor goed opgeleide en professionele fotografen. Zij hebben meer kosten gemaakt door bijvoorbeeld een opleiding te doen, waardoor zij meer willen vragen voor een opdracht. Fotografen die geen opleiding hebben gedaan, kunnen een lager tarief rekenen voor hetzelfde werk.