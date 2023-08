Ook Rusland krijgt eigen cryptomunt: digitale roebel vanaf morgen getest

Hoewel de roebel behoorlijk in de verdrukking zit, werkt Rusland toch aan een digitale variant van de eigen valuta. De digitale roebel wordt vanaf dinsdag voor het eerst in de praktijk getest. De daadwerkelijke invoering moet al in 2025 gebeuren.

De test vindt plaats in dertig winkels verspreid over elf Russische steden. Enkele honderden Russen die meedoen aan het project, kunnen daar betalen met de nieuwe digitale munt. Later dit jaar moet het aantal deelnemers worden uitgebreid en moeten bijvoorbeeld ook betalingen met een QR-code mogelijk zijn, net als transacties tussen bedrijven onderling.

De afgelopen tijd hebben al tests plaatsgevonden bij banken, maar daarbij waren geen burgers of winkels betrokken. Vanaf dinsdag gebeurt dat dus wel. Als alles volgens planning verloopt, moet de munt over twee jaar al worden ingevoerd, meldt de Russische centrale bank, die de munt ontwikkeld heeft.

Andere landen werken ook aan eigen cryptomunt

Veel landen werken momenteel aan hun eigen digitale valuta. Onder meer China en de Europese Unie hebben hier al stappen in gezet. Diverse andere landen, zoals Nigeria en verschillende Caribische landen, hebben zelfs al een eigen munt ingevoerd.

Rusland werkt nu ook aan een cryptoroebel. Daarmee wil het land zijn eigen financiële stelsel moderniseren. Ook hoopt de regering in Moskou hiermee westerse sancties te kunnen omzeilen. Het land heeft na de aanval op Oekraïne veel sancties opgelegd gekregen vanuit Europa en de Verenigde Staten, waardoor de toegang tot internationaal betalingsverkeer is beperkt.