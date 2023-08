Europeanen kochten afgelopen jaren massaal een camper

Onder anderen Nederlanders, Duitsers en Spanjaarden kochten de afgelopen vijf jaar in groten getale een kampeerauto. Daardoor steeg het Europese camperbezit sinds 2017 met zo'n 50 procent, naar bijna 2,8 miljoen exemplaren.

Dat blijkt uit cijfers van de KCI en de ECF, respectievelijk de Nederlandse en Europese koepel voor de camper en caravanindustrie. Zo kwamen er in ons land de voorbije vijf jaar ruim 73.000 campers bij. De teller staat daardoor inmiddels op 178.000 kampeervoertuigen.

Daarmee zijn we geen koploper in Europa. Die eer gaat naar de Duitsers. De oosterburen hebben ruim 838.000 campers in bezit. Vijf jaar geleden waren dat er nog iets minder dan 500.000. Met ruim 600.000 exemplaren is Frankrijk de nummer twee.

Dat we in Europa steeds meer campers kopen, komt volgens de brancheorganisaties doordat je met zo'n kampeerauto gemakkelijker je eigen vakantie kunt indelen. Vooral in coronatijd werd deze manier van vakantie vieren populairder.