Philips komt deels in handen van familie achter Fiat en voetbalclub Juventus

Investeringsbedrijf Exor heeft zich voor 15 procent ingekocht bij Philips. De investeerder is in handen van de Italiaanse familie Agnelli, die ook achter onder meer automerk Fiat en voetbalclub Juventus zit.

Met de deal wil de familie zich nadrukkelijker mengen in de sector voor gezondheidstechnologie. Deze tak is sinds een aantal jaren de focus van het Nederlandse bedrijf, dat vooral bekend is geworden met elektronica voor in huis.