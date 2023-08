FTX-oprichter Bankman-Fried opnieuw in de boeien geslagen

De van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is opnieuw gearresteerd. Hij was op borgtocht vrij, maar een rechter heeft de borgtocht vervroegd ingetrokken.

De aanklagers in het proces tegen Bankman-Fried hadden bij de rechter om deze stap gevraagd. Ze beschuldigen hem namelijk van het lekken van documenten in een poging om een belangrijke getuige in de zaak tegen hem in diskrediet te brengen.