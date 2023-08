Schuldzaken tegen Big Bazar nemen toe

Het aantal schuldzaken tegen discounter Big Bazar neemt toe. Directeur Joost Konings van Invorderingsbedrijf Amsterdam meldt dat er inmiddels tien lopende dossiers in behandeling zijn. De totale vorderingen tegen Big Bazar gaan richting de 430.000 euro.

Het gaat om de eigenaar van een winkelpand in Goes. De verhuurder krijgt nog een bedrag van 20.000 euro van Big Bazar. Het doel is dat de keten betaalt en dat een faillissement wordt afgewend. De zitting is gepland op 29 augustus.

Big Bazar heeft ongeveer 125 winkels in Nederland en België. Tot 2021 was de keten eigendom van Mirage Retail, dat ook eigenaar van onder meer Blokker is. Sinds twee jaar is Big Bazar in handen van BB Retail. De winkelketen liet eerder deze week weten de zaak te bestuderen. "We kunnen er derhalve nog geen reactie op geven", aldus het bedrijf.