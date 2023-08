De Chinese economie kampt met deflatie, waarom is dat erg?

Waar de prijzen in Nederland al een jaar omhoogschieten, was er in China in juli voor het eerst in meer dan twee jaar sprake van dalende prijzen. De angst voor die deflatie neemt toe. Waarom is dat een probleem?

In juli daalden de Chinese consumentenprijzen met 0,3 procent, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Vooral de kosten van voedsel, transport en huishoudelijke artikelen daalden hard in het Oost-Aziatische land.

Dat betekent dat China geen last heeft van inflatie, zoals veel Europese landen, maar juist van deflatie. Waar bij inflatie de prijzen van goederen en diensten stijgen, is er bij deflatie sprake van een daling.

In veel landen gingen mensen meer uitgeven nadat de coronabeperkingen waren opgeheven. Bedrijven hadden moeite om de vraag bij te houden. Hierdoor stegen de prijzen. Die hogere inflatie kreeg een extra duw toen de energiekosten omhooggingen door de oorlog in Oekraïne.

In China stegen de prijzen juist niet toen de coronamaatregelen verdwenen. Dat betekent dus dat de Chinese bevolking en bedrijven niet méér gingen uitgeven, zoals bij ons.

Wanneer mensen minder uitgeven, zijn bedrijven vaak genoodzaakt hun producten en diensten voor lagere prijzen aan te bieden.

In China zijn er nog twee grote factoren die ervoor zorgen dat het niet goed gaat met de economie. Problemen in de export en de vastgoedmarkt remmen de economische groei in China.

Deflatie is vooral een probleem als een land hoge schulden heeft, omdat die dan moeilijker terug te betalen zijn. En die heeft het Aziatische land op dit moment.

Economen schrikken doorgaans ook van deflatie, omdat het tot een vicieuze cirkel in de economie kan leiden. Mensen zien de prijzen dalen en houden het geld op zak in de hoop op een verdere daling. Met als gevolg dat er minder wordt besteed.