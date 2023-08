Reisverzekering is veel minder groot vangnet bij Nederlandse vakantie

Bij een vakantie in eigen land hoef je niet te vrezen voor kostbare terugvluchten of een hoge medische rekening. Daarom kun je denken dat een reisverzekering niet nodig is. Sluit je dan alleen nog een polis af voor je bagage?

Bijna vier miljoen Nederlanders blijven deze zomer dicht bij huis. Ze zijn slechts een kort autoritje verwijderd van hun vakantieadres of kunnen zelfs op de fiets. Een deel van de argumenten om een reisverzekering af te sluiten, geldt voor hen niet.

Normaal zijn er drie redenen waarom je een reisverzekering afsluit, vertelt Bas Knopperts van vergelijkingssite Independer. "Pechhulp in het buitenland, bij de alarmcentrale helpen ze je in alle talen. Dekking voor diefstal van bagage. En eventuele hoge medische kosten."

"Stel dat er tijdens je vakantie opeens een familielid ernstig ziek wordt, dan kun je na contact met je reisverzekeraar snel op het eerste vliegtuig naar huis. Hoge kosten daarvoor worden gedekt. Dat speelt in Nederland natuurlijk niet", zegt Knopperts.

"En de dekking voor medische kosten die boven het niveau van Nederlandse zorgkosten uitkomen ook niet. Er was onlangs een vrouw die in Mexico op de intensive care belandde en meer dan 100.000 euro aan zorgkosten maakte. Dat hoef je hier niet te verwachten."

Bagage soms al gedekt via de inboedelverzekering

Maar helemaal nutteloos is de reisverzekering niet, zegt Knopperts. "Bij een vakantie in een huisje op de Veluwe of een camping in Zeeland kan er nog altijd van alles misgaan. Door storm beschadigt je tent en fietsen of bagage worden ontvreemd. Daar kan je reisverzekering dekking voor bieden. Als je je spulletjes goed hebt opgeborgen, natuurlijk."

Er zijn mensen die al een buitenshuisverzekering hebben, die al spullen dekt die je meeneemt op pad in Nederland. Volgens Knopperts zijn er enkele verzekeraars die zo'n dekking standaard in de inboedelverzekering hebben zitten. Zo zijn ook je eigen spullen onderweg in Nederland gedekt. Dan is dus mogelijk ook de dekking van bagage op de reisverzekering nog overbodig.

Vergeet niet de dekking voor beschadigingen in de bungalow

Wel geldt een aansprakelijkheidsdekking nog altijd. "Stel dat je iets in een gehuurd huisje beschadigt, dan is dat niet verzekerd via je normale aansprakelijkheidsverzekering. Wel bij je reisverzekering. Al gaat het dan wel om grote schades, want er geldt een eigen risico, zodat je niet elk glas dat je omstoot kunt claimen."

"De noodzaak van een reisverzekering is er bij vakantie in eigen land stukken minder. Je kunt dat voor de bagage doen. Voor enkele euro's per maand heb je al een reisverzekering. Al kun je ook denken dat je weinig spulletjes van waarde mee hebt. Het is natuurlijk een eigen keuze, maar ik kan me goed voorstellen dat je de bescheiden risico's van een vakantie in eigen land wel durft te lopen."

Net over de grens heeft polis direct meer nut

Bij een vakantie net over de grens in België of Duitsland wordt dat direct anders, meent Knopperts. "Je reisverzekeraar kan je helpen met medische vraagstukken als je opeens bij een Duitse dokter zit. En stel dat je via je garage of autoverzekering ook pechhulp voor Nederland hebt, dan houdt dat ook net na de grens direct op."