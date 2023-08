Na Unilever en Bonduelle ook Bacardi op Oekraïense lijst van oorlogssponsors

Drankenproducent Bacardi staat op een Oekraïense lijst van zogenoemde oorlogssponsors, waarmee Oekraïners aandacht vragen voor bedrijven die zakendoen in Rusland. Het agentschap achter de lijst stelt dat Bacardi misbruik maakt van het vertrek van concurrenten.

Volgens het Nationale Agentschap voor de Preventie van Corruptie (NACP) zei Bacardi na de invasie van Oekraïne te stoppen met de export naar Rusland en niet meer te investeren in advertenties in dat land. Maar het bedrijf trok dat statement later in. Bacardi zou nog altijd voor miljoenen dollars aan producten aan Rusland leveren en ook nieuwe werknemers zoeken.